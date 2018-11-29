Спартаковский болельщик рассказал о стычке с Глушаковым на поле

Болельщик "Спартака" Мирослав Голунов рассказал корреспонденту "СЭ" о причинах, побудивших его выбежать на поле во время матча 5-го тура Лиги Европы с венским "Рапидом" на "Открытие Арене" (1:2). Целью фаната на поле был капитан и полузащитник Денис Глушаков, активные поклонники красно-белых сегодня запустили новую акцию против футболиста - #СпартакБезГлушакова.

– Хотел ему сказать: "Глушаков, тебе не место в "Спартаке"! Уходи отсюда!" – объяснил Голунов.

– Глушаков действительно ударил вас первым?

– Получается, да, он меня рукой прямо ударил. После этого пара ударов было, не знаю, кто еще их наносил. Глушаков ударил первым, поэтому, я думаю, не стоит ему находиться в "Спартаке".

– Почему он вас ударил? Испугался?

– Может быть, дело в испуге. Может, сейчас он подавлен из-за развода или еще чего-то, но я не замахивался.

– Как поступок характеризует капитана "Спартака"?

– Нет, на капитана он сейчас совсем не похож! Он взял и в грудь меня ударил. (Евгений Белоусов)

Полностью интервью Голунова – здесь