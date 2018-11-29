21:40 | Футбол — Лига Европы

Спартаковский болельщик рассказал о стычке с Глушаковым на поле

Обсудить
5

Болельщик "Спартака" Мирослав Голунов рассказал корреспонденту "СЭ" о причинах, побудивших его выбежать на поле во время матча 5-го тура Лиги Европы с венским "Рапидом" на "Открытие Арене" (1:2). Целью фаната на поле был капитан и полузащитник Денис Глушаков, активные поклонники красно-белых сегодня запустили новую акцию против футболиста - #СпартакБезГлушакова.

 
29 ноября. Москва. &quot;Спартак&quot; - &quot;Рапид&quot; - 1:2. Луиз Адриану первым встал между фанатом и Денисом Глушаковым.Болельщик попытался напасть на Глушакова. Как это было

– Хотел ему сказать: "Глушаков, тебе не место в "Спартаке"! Уходи отсюда!" – объяснил Голунов.

– Глушаков действительно ударил вас первым?

– Получается, да, он меня рукой прямо ударил. После этого пара ударов было, не знаю, кто еще их наносил. Глушаков ударил первым, поэтому, я думаю, не стоит ему находиться в "Спартаке".

– Почему он вас ударил? Испугался?

– Может быть, дело в испуге. Может, сейчас он подавлен из-за развода или еще чего-то, но я не замахивался.

– Как поступок характеризует капитана "Спартака"?

– Нет, на капитана он сейчас совсем не похож! Он взял и в грудь меня ударил. (Евгений Белоусов)

Полностью интервью Голунова – здесь

Опрос

Фанаты "Спартака" против Глушакова. Что делать игроку?
Обсудить
голосовать
Обсудить
5
Загрузка...
Материалы сюжета: Глушаков: черная осень
Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 5-й тур. Матчи "Зенита", "Спартака", "Краснодара" и другие игры
Материалы других СМИ
Загрузка...