"Спартак" заявил Кутепова и Еременко на Лигу Европы

"Спартак" внес 24 игрока в список A для участия в рупповом турнире Лиги Европы, информирует официальный сайт красно-белых. Отметим, что в заявку попали защитники Илья Гапонов и Александр Лихачев.
Заявка "Спартака" на Лигу Европы:
вратари – Артем Ребров и Александр Селихов;
защитники – Сальваторе Боккетти, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Александр Лихачев и Марко Петкович;
полузащитники – Джано Ананидзе, Денис Глушаков, Роман Еременко, Роман Зобнин, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Александр Самедов, Александр Ташаев, Артем Тимофеев, Фернандо и Софьян Ханни;
нападающие – Зе Луиш, Луиз Адриану и Педро Роша.
Молодые игроки (Александр Максименко, Николай Рассказов, Александр Ломовицкий) будут включены в список B, который клуб направит в УЕФА ближе к началу группового турнира.
Напомним, соперниками "Спартака" по группе G станут испанский "Вильярреал", австрийский "Рапид" и шотландский "Рейнджерс".
Первый матч красно-белые проведут 20 сентября в Вене против "Рапида".
Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2018-09-03-zayavka_spartaka_na_ligu_yevropy/