"Спартак" заявил Кутепова и Еременко на Лигу Европы

"Спартак" внес 24 игрока в список A для участия в рупповом турнире Лиги Европы, информирует официальный сайт красно-белых. Отметим, что в заявку попали защитники Илья Гапонов и Александр Лихачев.

Заявка "Спартака" на Лигу Европы:

вратари – Артем Ребров и Александр Селихов;

защитники – Сальваторе Боккетти, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Александр Лихачев и Марко Петкович;

полузащитники – Джано Ананидзе, Денис Глушаков, Роман Еременко, Роман Зобнин, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Александр Самедов, Александр Ташаев, Артем Тимофеев, Фернандо и Софьян Ханни;

нападающие – Зе Луиш, Луиз Адриану и Педро Роша.

Молодые игроки (Александр Максименко, Николай Рассказов, Александр Ломовицкий) будут включены в список B, который клуб направит в УЕФА ближе к началу группового турнира.

Напомним, соперниками "Спартака" по группе G станут испанский "Вильярреал", австрийский "Рапид" и шотландский "Рейнджерс".

Первый матч красно-белые проведут 20 сентября в Вене против "Рапида".