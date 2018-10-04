"Спартак" – "Вильярреал": голы с игры и упущенная победа красно-белых

"Спартак" на своем поле сыграл вничью с "Вильярреалом" со счетом 3:3 во втором туре группового турнира Лиги Европы. Таким образом, красно-белые набрали первые очки в группе G.

Красно-белые дважды отыгрались благодаря дублю Зе Луиша, а в концовке встречи отметился Лоренцо Мельгарехо. "Спартак" забил два мяча с игры – впервые в этом сезоне. Столичный клуб упустил победу на последних секундах встречи - в ворота Александра Максименко был назначен пенальти, который уверенно реализовал Санти Касорла.

На игре присутствовало менее 25 тысяч болельщиков.

Лига Европы

Группа G

2-й тур

"Спартак" (Россия) – "Вильярреал" (Испания) – 3:3 (1:1)​

Голы: Токо-Экамби, 13 (0:1). Зе Луиш, 34 - с пенальти (1:1). Пабло Форнальс, 49 (1:2). Зе Луиш, 82 (2:2). Мельгарехо, 85 (3:2). Касорла, 90+6 - с пенальти (3:3).

"Спартак": Максименко, Рассказов, Боккетти, Джикия, Комбаров (Тимофеев, 90), Ломовицкий (Ташаев, 80), Фернанду, Зобнин, Игнатов (Ханни, 69), Мельгарехо, Зе Луиш.

"Вильярреал": Андрес Фернандес, Марио Гаспар, Бонера, Виктор Руис, Педраса, Чиквуэзе (Касорла, 71), Тригерос, Мори, Пабло Форнальс, Сансоне (Морено, 61), Токо-Экамби (Лаюн, 77).

Предупреждения: Сансоне, 52. Джикия, 81. Фернанду, 83. Рассказов, 86.

Судьи: Зиберт. Зайдель, Пикель, Кортус, Осмерс (все - Германия).

4 октября. Москва. Стадион "Открытие Арена".

Перфоманс "Спартака": Жак-Ив Кусто и желтая субмарина //

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