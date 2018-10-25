13:00 | Футбол — Лига Европы

"Спартак" сыграет с "Рейнджерс" в белой форме

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Полевые игроки "Спартака" сыграют в матче 3-го тура группового раунда Лиги Европы с "Рейнджерс" в белой форме, информирует пресс-служба клуба. Голкипер красно-белых  выступит в зеленом комплекте.

Соперники выйдут на поле в синих цветах, вратарь - в оранжевой форме.

Матч пройдет сегодня, 25 октября, 2018 года в Глазго, Шотландия. Начало - в 22:00 по московскому времени.

Рейнджерс - Спартак

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 3-й тур. "Зенит" - "Бордо", "Рейнджерс" - "Спартак" и другие матчи
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