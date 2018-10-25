"Спартак" сыграет с "Рейнджерс" в белой форме

Полевые игроки "Спартака" сыграют в матче 3-го тура группового раунда Лиги Европы с "Рейнджерс" в белой форме, информирует пресс-служба клуба. Голкипер красно-белых выступит в зеленом комплекте.
Соперники выйдут на поле в синих цветах, вратарь - в оранжевой форме.
Матч пройдет сегодня, 25 октября, 2018 года в Глазго, Шотландия. Начало - в 22:00 по московскому времени.
Уже вечером #Спартак сыграет в @EuropaLeague с @RangersFC, а сейчас пора показать форму на матч! 🔴⚪️👊🏻#РейнджерсСпартак #UEL pic.twitter.com/jwJ51j5mK1– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 25 октября 2018 г.
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