"Спартак" сыграет с "Рейнджерс" в белой форме

Полевые игроки "Спартака" сыграют в матче 3-го тура группового раунда Лиги Европы с "Рейнджерс" в белой форме, информирует пресс-служба клуба. Голкипер красно-белых выступит в зеленом комплекте.

Соперники выйдут на поле в синих цветах, вратарь - в оранжевой форме.

Матч пройдет сегодня, 25 октября, 2018 года в Глазго, Шотландия. Начало - в 22:00 по московскому времени.

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