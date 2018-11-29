"Спартак" сыграет с "Рапидом" в красной форме

Футболисты "Спартака" сыграют в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы с "Рапидом" в красной форме, информирует пресс-служба клуба.
Игра пройдет на "Открытии Арене" в четверг, 29 ноября, и начнется в 18.50 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры "Спартак" - "Рапид".
Заключительный домашний матч в групповом турнире @EuropaLeague играем в красном! 🔴⚪️👌🏻– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 29 ноября 2018 г.
Начало встречи с @skrapid – в 18:50 мск. Ждем вас на @otkritiearena! 🙌🏻#СпартакРапид #UEL pic.twitter.com/olS1zjAPfd
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