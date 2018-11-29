12:29 | Футбол — Лига Европы

"Спартак" сыграет с "Рапидом" в красной форме

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Футболисты "Спартака" сыграют в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы с "Рапидом" в красной форме, информирует пресс-служба клуба.

Игра пройдет на "Открытии Арене" в четверг, 29 ноября, и начнется в 18.50 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры "Спартак" - "Рапид".

Спартак - Рапид В

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 5-й тур. Матчи "Зенита", "Спартака", "Краснодара" и другие игры
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