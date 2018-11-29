"Спартак" сыграет с "Рапидом" в красной форме

Футболисты "Спартака" сыграют в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы с "Рапидом" в красной форме, информирует пресс-служба клуба.

Игра пройдет на "Открытии Арене" в четверг, 29 ноября, и начнется в 18.50 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры "Спартак" - "Рапид".

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