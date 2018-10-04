10:47 | Футбол — Лига Европы

"Спартак" сыграет против "Вильярреала" в красной форме

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Полевые футболисты "Спартака" сыграют с "Вильярреалом" в красной форме в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы. Голкипер красно-белых выступит в черном цвете.

Соперник московской команды выйдет на поле в желтом комплекте, вратарь - в зеленом.

Игра состоится в четверг, 4 октября в Москве на "Открытие Арене". Начало матча - 22.00

Спартак - Вильярреал

Лига Европы. Групповой турнир. 2-й тур. Группа G.
4 октября. "Спартак" - "Вильярреал". 22.00 (мск)

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