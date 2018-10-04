"Спартак" сыграет против "Вильярреала" в красной форме

Полевые футболисты "Спартака" сыграют с "Вильярреалом" в красной форме в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы. Голкипер красно-белых выступит в черном цвете.
Соперник московской команды выйдет на поле в желтом комплекте, вратарь - в зеленом.
Игра состоится в четверг, 4 октября в Москве на "Открытие Арене". Начало матча - 22.00
#UEL – на стадионе @otkritiearena!– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 4 октября 2018 г.
Сегодня мы играем в красном!
🔴⚪️💪🏻#Спартак #СпартакВильярреал #Spartak pic.twitter.com/ByER5bWDhJ
Лига Европы. Групповой турнир. 2-й тур. Группа G.
4 октября. "Спартак" - "Вильярреал". 22.00 (мск)
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