"Спартак" сыграет против "Атлетика" в красной форме, гости - в черной

"Спартак" в Твиттере опубликовал форму, в которой команда выйдет на поле в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против "Атлетика". Красно-белые сыграют против испанцев в традиционной домашней экипировке - футболки, трусы и гетры красного цвета. Команда из Бильбао, чьими основными цветами также являются красный и белый, сыграют в форме черного цвета.

Напомним, матч между "Спартаком" и "Атлетиком" состоится сегодня, 15 февраля. Начало игры – 21.00 по московскому времни. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.