"Спартак" - "Рейнджерс": онлайн-трансляция матча Лиги Европы

В четверг, 8 ноября, "Спартак" проводит домашний матч в рамках 4-го тура группового раунда Лиги Европы. Соперник – "Рейнджерс". Игра на "Открытие Арене" начинается в 20.55 по московскому времени.

"СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Спартак" – "Рейнджерс".

В группе G Лиги Европы московский клуб занимает четвертое место, набрав 2 очка – поражение от венского "Рапида" (0:2 в гостях), ничьи с "Вильярреалом" (3:3 на своем поле) и "Рейнджерс" (0:0 в гостях). Клуб из Глазго лидирует с 5 очками, столько же набрал "Вильярреал", тогда как у "Рапида" – 3 очка.

Матч с "Рейнджерс" в Глазго две недели назад стал первым для красно-белых после отставки Массимо Карреры. С тех пор обязанности главного тренера исполняет Рауль Рианчо. С ним "Спартак" после ничьей с "Рейнджерс" в гостях сыграл с "Рубином" (1:1 в Казани) в чемпионате России, "Анжи" (1:0 дома) в Кубке, а также с "Уралом" (1:2 на своем поле) в премьер-лиге.

Прогноз Winline: П1 2,17 - 3,48 - П2 3,42.

"Спартак" – "Рейнджерс": Лига Европы, 8 ноября 2018, онлайн-трансляция матча – 20.55 (мск)

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