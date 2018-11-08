"Спартак" - "Рейнджерс": Еременко, Фернаду и Луиз Адриану - в "старте" красно-белых

Стал известен стартовый состав "Спартака" на матч 4-го тура группового турнира Лиги Европы против "Рейнджерс".

На поле с первых минут выйдут следующие игроки: Максименко, Боккетти, Кутепов, Рассказов, Мельгарехо, Зобнин, Фернанду, Ханни, Попов, Р. Еременко, Адриану.

Запасные: Ребров, Джикия, Ещенко, Глушаков, Тимофеев, Ломовицкий, Зе Луиш.

"Рейнджерс": Макгрегор, Тавернье, Флэнаган, Катич, Годсон, Эрфилд, Эжариа, Л. Кулибали, Миддлтон, Морелос, Кандеяш.

Запасные: Фодеринхэм, Маколи, Маккрори, Уорролл, Джек, Грезда, Холлидей.

Матч "Спартак" – "Рейнджерс" пройдет сегодня и начнется в 20.55 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.