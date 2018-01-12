"Спартак" реализовал 10 584 билета на матч с "Атлетиком" за первый день продажи

Коммерческий директор "Спартака" Александр Атаманенко рассказал о динамике продажи билетов на домашний матч 1/16 финала Лиги Европы против "Атлетика", который состоится на "Открытие Арене" 15 февраля (начало – 21.00 мск).

"По состоянию на сегодня, с момента открытия во второй половине 11 января приоритетного периода продаж для владельцев абонементов, болельщиками выкуплено 10854 билета, – сказал Атаманенко. – Первые результаты говорят о том, что билеты на матч с "Атлетиком" пользуются отличным спросом у владельцев абонементов нашего клуба. Если сравнивать с продажами в первый день на домашние матчи группового этапа Лиги чемпионов сезона-2017/2018, то продано билетов немногим меньше, чем на матч с "Ливерпулем" (11 223 билета за 1 день), и значительно больше, чем на матч с "Севильей" (5614 штук за первый день)".

"Если динамика продаж сохранится, то вероятнее всего количество билетов, доступных к покупке к этапу свободных продаж, останется или минимальным, или они вообще будут отсутствовать, – отметил также коммерческий директор "Спартака". – И это еще раз наглядно продемонстрирует, что гарантией покупки билетов на еврокубки является наличие у наших болельщиков абонемента или карты болельщика".

"Спартак" реализует билеты на игру с "Атлетиком" в несколько этапов:

– До 17 января включительно их смогут приобрести владельцы абонементов на текущий сезон (не более четырех билетов в одни руки на свое и любое свободное место);

– С 18 по 21 января начнется онлайн-продажа для тех, кто купил абонемент на сезон-2017/18, но на предыдущем этапе не воспользовался опцией выкупа своего места (не более четырех билетов на любые свободные места);

– С 22 по 24 января будет онлайн-продажа для владельцев карты болельщика (не более двух билетов в руки);

– C 25 января по 15 февраля – онлайн-продажа на сайте для всех болельщиков (не более двух билетов в руки);

– C 9 по 12 февраля – аукцион;

– Заключительный этап, с 13 по 15 февраля, – продажа в кассах стадиона для всех болельщиков (не более двух билетов в руки). (Михаил ГОНЧАРОВ)