"Спартак" рассмотрит возможность подать апелляцию на наказание УЕФА

"Спартак" рассмотрит вопрос об апелляции на наказание УЕФА, который запретил клубу продавать билеты болельщикам на три выездных еврокубковых матча. Санкции в отношении красно-белых применены за беспорядки с участием болельщиков команды, которые произошли в Бильбао в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с "Атлетиком" (2:1).

Наказание по третьему матчу носит условный характер с испытательным сроком два года. Также "Спартак" оштрафован на 55 тысяч евро.

"Сегодня клубом была получена резолютивная часть решения, и незамедлительно запрошено его обоснование в соответствии с Дисциплинарным регламентом УЕФА. После получения обоснованного решения будет рассмотрен вопрос об апелляции.



"Спартак" убедительно просит соблюдать правила поведения болельщиков во время спортивного соревнования на стадионе, а также за его пределами", – говорится в заявлении на официальном сайте клуба.