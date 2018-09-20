"Рапид" – "Спартак": трансляция матча – в 19.55

Сегодня, 20 сентября, "Спартак" стартует в Лиге Европы. Спартаковцы сыграют во втором по значимости клубном турнире Европы в статусе бронзового призера чемпионата России. Свой путь москвичи начинают в Австрии матчем с "Рапидом". Встреча в Вене пройдет на арене Allianz Stadion и стартует в 19.55 по московскому времени. Наряду с австрийской и российской командой в группе G играют "Вильярреал" и "Рейнджерс".

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Рапид" – "Спартак".

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

"Рапид" – "Спартак": прямая трансляция