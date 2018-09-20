"Рапид" – "Спартак": прямая трансляция встречи – в 19.55

В четверг московский "Спартак" проведет матч 1-го тура группового турнира Лиги Европы с "Рапидом" из Вены. Красно-белые не смогли преодолеть отборочный турнир Лиги чемпионов, поэтому теперь будут выступать во втором по значимости клубном турнире Старого света. Свой путь москвичи начнут гостевым матчем в Вене с "Рапидом". Встреча в Австрии пройдет на Allianz Stadion, и начало – в 19.55 по Москве. Кроме этих двух команд, в группе G играют "Вильярреал" и "Рейнджерс".

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Рапид" – "Спартак".

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

"Рапид" – "Спартак": прямая трансляция