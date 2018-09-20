"Рапид" – "Спартак": прямая трансляция – в 19.55

Сегодня, 20 сентября, "Спартак" из Москвы сыграет в 1-м туре группового турнира Лиги Европы с "Рапидом" из Вены. Спартаковцы бронзовые призеры минувшего чемпионата России, но не смогли пробиться через отбор Лиги чемпионов, поэтому сыграют во втором по значимости клубном турнире Европы. Свой путь спартаковцы начнут гостевым матчем в Австрии матчем с "Рапидом". Встреча в Вене пройдет на Allianz Stadion, и стартовый свисток прозвучит в 19.55 по Москве. Кроме австрийской и российской команд, в группе G играют "Вильярреал" и "Рейнджерс".

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Рапид" – "Спартак".

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"Рапид" – "Спартак": прямая трансляция