Прогноз "Фонбет": "Спартак" победит "Рапид"

29 ноября московский "Спартак" сыграет с венским "Рапидом" в рамках 5-го тура группового турнира Лиги Европы. Встреча начнется в 18:50 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.

– В линии "Фонбет" появится расширенная роспись на матч "Спартак М" – "Рапид Вена"?

– Да. Клиенты "Фонбет" смогут поставить на результативные действия игроков, незасчитанные голы, пенальти, удаления. Всего в линии появится более 450 вариантов для ставки. Также "Фонбет" предлагает повышенные коэффициенты на этот матч.

– Кто победит?

– Букмекеры "Фонбет" видят фаворитом матча "Спартак". На победу московского клуба можно поставить с коэффициентом 1.65, на победу "Рапида" – с коэффициентом 4.70, на ничью – с коэффициентом 4.25. Клиенты "Фонбет" тоже уверены в победе "Спартака". Среди всех игроков, поставивших на исход матча, 93% сделали ставку на красно-белых, 5% – на "Рапид" и 2% – на ничью.

– Сколько забьют голов?

– "Фонбет" предполагает, что команды забьют больше двух голов. На тотал больше 2,5 можно поставить с коэффициентом 1.67, на тотал меньше 2,5 – с коэффициентом 2.20. Большинство клиентов "Фонбет" уверено в том, что матч будет результативным. На тотал больше 2,5 сделали ставку 98% игроков, на тотал меньше 2,5 – 2%.

– Как распределилось количество ставок между пятью самыми популярными котировками?

– Самая популярная ставка – на победу "Спартака", ее выбрали 32% клиентов "Фонбет". На то, что венский "Рапид" не проиграет, поставили 31% игроков, на тотал больше 2,5 – 15% клиентов "Фонбет". 12% поставили на то, что "Спартак" не проиграет, 10 % игроков предпочли индивидуальный тотал москвичей больше 2,5.

– А сколько ставят?

– Самая крупная ставка – 150 000 рублей индивидуальный тотал "Спартака" больше 2,5 с коэффициентом 3.25. В среднем на матч "Спартака" и "Рапида" ставят 550 рублей.

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