"Спартак" - "Рапид": победный гол австрийцы забили из офсайда

На 90+1-й минуте матча 5-го тура Лиги Европы "Спартак" - "Рапид" (1:2) ошиблась бригада Павела Гиля, не зафиксировав положение "вне игры" у автора победного гола Филиппа Шобесбергера.

Второй ассистент Марчин Борковски, занимавший неплохую позицию, не заметил, что в момент паса партнера Шобесбергер забежал за линию офсайда. (Александр Бобров)

29 ноября. Москва. "Открытие Арена". "Спартак" - "Рапид" - 1:2. Эпизод со вторым голом "Рапида". Фото "СЭ"