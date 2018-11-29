"Спартак" - "Рапид": гости объявили стартовый состав

"Рапид" объявил стартовый состав на гостевой матч 5-го тура группового турнира Лиги Европы против "Спартака".

Стартовый состав: Штребингер, Мюлдюр, Барач, Болинголи, Бериша, Мартич, Порцманн, Хофманн, Кнасмюлльнер, Алар, Любичич.

Запасные: Кнофлах, Шобесбергер, Шваб, Маличек, Турнвальд, Ауэр, Гиймено.

"Рапид" с четырьмя очками замыкает турнирную таблицу в своей группы. "Спартак" с пятью баллами располагается на второй строчке.

"Спартак" - "Рапид": Лига Европы, онлайн-трансляция, 29 ноября, начало - в 18.50 (мск).