17:38 | Футбол — Лига Европы

"Спартак" - "Рапид": гости объявили стартовый состав

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"Рапид" объявил стартовый состав на гостевой матч 5-го тура группового турнира Лиги Европы против "Спартака"

Стартовый состав: Штребингер, Мюлдюр, Барач, Болинголи, Бериша, Мартич, Порцманн, Хофманн, Кнасмюлльнер, Алар, Любичич.

Запасные: Кнофлах, Шобесбергер, Шваб, Маличек, Турнвальд, Ауэр, Гиймено.

"Рапид" с четырьмя очками замыкает турнирную таблицу в своей группы. "Спартак" с пятью баллами располагается на второй строчке.

"Спартак" - "Рапид": Лига Европы, онлайн-трансляция, 29 ноября, начало - в 18.50 (мск).

Спартак - Рапид В

 

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 5-й тур. Матчи "Зенита", "Спартака", "Краснодара" и другие игры
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