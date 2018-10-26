21:44 | Футбол — Лига Европы

"Спартак" провел тренировку в Глазго и вернулся в Москву

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После матча группового турнира Лиги Европы против "Рейнджерс" (0:0) "Спартак" провел тренировку в Глазго. Сразу после игры красно-белые вернулись в отель, а сегодня утром провели занятие на поле базы "Рейнджерс". Самолет со "Спартаком" приземлился в аэропорту Шереметьево в 20.30 по московскому времени. Завтра утром красно-белые проведут тренировку в Тарасовке, а уже в воскресенье отправятся в Казань на матч чемпионата России против "Рубина".

Матч "Рубин" - "Спартак" состоится 29 октября, начало - в 20.30 по московскому времени.

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Дополнительная информация

http://spartak.com/news/2018-10-26-spartak_provel_trenirovku_v_glazgo_i_vernulsya_v_moskvu/

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