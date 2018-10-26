"Спартак" провел тренировку в Глазго и вернулся в Москву

После матча группового турнира Лиги Европы против "Рейнджерс" (0:0) "Спартак" провел тренировку в Глазго. Сразу после игры красно-белые вернулись в отель, а сегодня утром провели занятие на поле базы "Рейнджерс". Самолет со "Спартаком" приземлился в аэропорту Шереметьево в 20.30 по московскому времени. Завтра утром красно-белые проведут тренировку в Тарасовке, а уже в воскресенье отправятся в Казань на матч чемпионата России против "Рубина".

Матч "Рубин" - "Спартак" состоится 29 октября, начало - в 20.30 по московскому времени.