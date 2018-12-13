"Спартак" проиграл "Вильярреалу" и не вышел в плей-офф Лиги Европы

"Спартак" в гостевом матче 6-го тура Лиги Европы уступил "Вильярреалу" (0:2).
Красно-белые с 5 очками заняли четвертое место в группе G. В случае победы российская команда вышла бы в плей-офф турнира.
Лига Европы
6-й тур
Группа G
"Вильярреал" (Испания) – "Спартак" (Россия) – 2:0 (1:0)
Голы: Чиквуэзе, 11 (1:0). Токо-Экамби, 48 (2:0).
"Вильярреал" (Испания): Андрес Фернандес, Марио Гаспар, Альваро Гонсалес, Виктор Руис, Хауме, Касерес, Фуэго, Пабло Форнальс, Чиквуэзе (Касорла, 80), Морено (Педраса, 76), Токо-Экамби (Бакка, 72).
"Спартак" (Россия): Максименко, Рассказов, Кутепов, Джикия, Мельгарехо, Ломовицкий (Ташаев, 55), Попов, Глушаков, Ханни (Педро Роша, 67), Зе Луиш, Луиз Адриану (Ананидзе, 74).
Предупреждения: Ломовицкий, 22. Альваро Гонсалес, 71. Зе Луиш, 85. Джикия, 90. Кутепов, 90+1. Андрес Фернандес, 90+2.
Удаление: Хауме, 90.
Судьи: Трейманис. Гудерманис, Спасенников, Голубев, Мальцев (все - Латвия).
13 декабря. Вильярреал. Стадион "Керамика".
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http://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2018-2019/groups/