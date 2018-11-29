"Спартак" проиграл "Рапиду". На Глушакова напал фанат

"Спартак" проиграл "Рапиду" в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы (1:2). В составе москвичей отличился нападающий Зе Луиш, у гостей голами отметились защитник Мерт Мюлдюр и хавбек Филипп Шобесбергер.

Во втором тайме на поле выбежал болельщик. Он напал на капитана красно-белых Дениса Глушакова. После короткой беседы, футболист оттолкнул фаната, потом их разняли подбежавшие на подмогу Глушакову партнеры по команде.

"Спартак" опустился на третье место в группе G. "Рапид" поднялся на первую строчку.

Лига Европы

Групповой турнир

5-й тур

Группа G

"Спартак" (Россия) - "Рапид" В (Австрия) - 1:2 (1:0)

Голы: Зе Луиш, 20 (1:0). Мерт Мюлдюр, 80 (1:1). Шобесбергер, 90+1 (1:2).

"Спартак" Москва: Ребров, Ещенко, Кутепов, Джикия, Комбаров, Мельгарехо (Попов, 81), Глушаков, Тимофеев, Ханни (Самедов, 71), Луиз Адриану, Зе Луиш.

"Рапид" Вена: Штребингер, Мерт Мюлдюр, Барач, Хофманн, Поцманн, Бериша (Турнвальд, 80), Мартич, Любичич (Шваб, 64), Кнасмюльнер, Болинголи-Мбомбо, Алар (Шобесбергер, 64).

Предупреждения: Барач, 27. Мартич, 41. Хофманн, 59. Глушаков, 73.

Судьи: Гиль. Борковски, Сапеля, Лясык, Якубик (все - Польша).

29 ноября. Москва. Стадион "Открытие Арена". 20 739 зрителей.

Все о Лиге Европы - здесь