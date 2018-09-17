"Спартак" призывает болельщиков не ехать в Вену

"Спартак" обратился к болельщикам перед матчем группового этапа Лиги Европы против "Рапида", который состоится 20 сентября в Вене. Московский клуб на своем официальном сайте призвал фанатов отказаться от посещения этой встречи, объяснив это санкциями УЕФА.

Ранее "Спартак" был наказан за поведение болельщиков во время матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы в прошлом году. УЕФА запретила продавать билеты фанатам красно-белых на два гостевых еврокубковых матча и один условно с испытательным сроком два года.

"Спартак" в Лиге Европы выступает в группе G. Ему противостоят "Рапид", "Рейнджерс" и "Вильярреал".

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