18:55 | Футбол — Лига Европы

"Спартак" призывает болельщиков не ехать в Вену

Болельщики "Спартака". Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Болельщики "Спартака". Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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"Спартак" обратился к болельщикам перед матчем группового этапа Лиги Европы против "Рапида", который состоится 20 сентября в Вене. Московский клуб на своем официальном сайте призвал фанатов отказаться от посещения этой встречи, объяснив это санкциями УЕФА.

Ранее "Спартак" был наказан за поведение болельщиков во время матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы в прошлом году. УЕФА запретила продавать билеты фанатам красно-белых на два гостевых еврокубковых матча и один условно с испытательным сроком два года.

"Спартак" в Лиге Европы выступает в группе G. Ему противостоят "Рапид", "Рейнджерс" и "Вильярреал".

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Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2018-09-17-obrashcheniye_k_bolelshchikam_spartaka_pered_matchem_v_vene/

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