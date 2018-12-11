"Спартак" призвал фанатов не нарушать порядок на матче с "Вильярреалом"

"Спартак" в преддверии матча группового турнира Лиги Европы против "Вильярреала"​ выпустил памятку для болельщиков о поведении на игре.

"Правила поведения зрителей на испанских аренах заметно отличаются от тех, что установлены российским законодательством.

В частности, полностью запрещено проносить на трибуны барабаны и мегафоны. Флаги и баннеры не должны превышать по размерам 1х2 метра, исключены надписи "ультрас" и призывающие к насилию. При этом использование любых древков и крепежного скотча также не разрешается. Нельзя проносить на трибуны любую ручную кладь и предметы, вес которых превышает 500 граммов.

Уважаемые болельщики красно-белых, не нарушайте правил поведения зрителей на стадионе, воздержитесь от использования пиротехники, не поддавайтесь на возможные провокации.

Напоминаем: "Спартак" был наказан дисциплинарными органами УЕФА за поведение болельщиков в ходе прошлого сезона, и в случае повторения нарушений в силу вступит условная дисквалификация", – говорится в обращении клуба.

Матч "Вильярреал" – "Спартак" состоится 13 декабря в Испании, начало – в 20.55 по московскому времени.