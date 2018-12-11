"Спартак" призвал фанатов не нарушать порядок на матче с "Вильярреалом"

"Спартак" в преддверии матча группового турнира Лиги Европы против "Вильярреала" выпустил памятку для болельщиков о поведении на игре.
"Правила поведения зрителей на испанских аренах заметно отличаются от тех, что установлены российским законодательством.
В частности, полностью запрещено проносить на трибуны барабаны и мегафоны. Флаги и баннеры не должны превышать по размерам 1х2 метра, исключены надписи "ультрас" и призывающие к насилию. При этом использование любых древков и крепежного скотча также не разрешается. Нельзя проносить на трибуны любую ручную кладь и предметы, вес которых превышает 500 граммов.
Уважаемые болельщики красно-белых, не нарушайте правил поведения зрителей на стадионе, воздержитесь от использования пиротехники, не поддавайтесь на возможные провокации.
Напоминаем: "Спартак" был наказан дисциплинарными органами УЕФА за поведение болельщиков в ходе прошлого сезона, и в случае повторения нарушений в силу вступит условная дисквалификация", – говорится в обращении клуба.
Матч "Вильярреал" – "Спартак" состоится 13 декабря в Испании, начало – в 20.55 по московскому времени.
Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2018-12-11-vnimaniyu_bolelshchikov_spartaka_v_vilyarreale/