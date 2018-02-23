"Спартак" победил "Атлетик", но не вышел в 1/8 финала Лиги Европы

"Спартак" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы обыграл "Атлетик" (2:1). В составе москвичей отличились Луиз Адриану и Лоренсо Мельгарехо. Красно-белые не смогли выйти в следующую стадию турнира, в первой встрече в Москве они проиграли со счетом 1:3.
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет в пятницу, 23 февраля, в Ньоне.
Перед началом игры в Бильбао произошли беспорядки, умер полицейский. Все подробности - в репортаже спецкора "СЭ" Филиппа ПАПЕНКОВА.
Лига Европы
1/16 финала
Ответный матч
"Атлетик" (Испания) - "СПАРТАК" (Россия) - 1:2 (0:1)
Голы: Луиз Адриану, 44 (0:1). Эчейта, 57 (1:1). Мельгарехо, 85 (1:2).
"Атлетик": Эррерин, Лекуэ, Альварес, Эчейта, Саборит, Де Маркос, Микель Рико (Сан-Хосе, 55), Итурраспе, Рауль Гарсия (Адурис, 83), Сусаэта, Иньяки Уильямс (Кордоба, 90+2).
"Спартак": Селихов, Ещенко, Таски (Кутепов, 10), Боккетти, Комбаров, Зобнин, Пашалич (Мельгарехо, 74), Глушаков, Ханни (Зе Луиш, 59), Промес, Луиз Адриану.
Предупреждения: Боккетти, 31. Ещенко, 67. Глушаков, 80. Сан-Хосе, 86. Адурис, 90+3. Комбаров, 90+4.
Судьи: ШТИЛЕР. Зайдель, Фольтин, Иттрих, Осмерс (все Германия).
22 февраля. Бильбао. Стадион San Mames Barria.
Первый матч - 3:1.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2017-2018/playoff/
Rastan
Надо признать, что Спартак, при "нулевых" лидерах( Глушакове и Промесе) сыграл достойно.
08:20
fullerist
А в целом... Сколько же пустых, не достигших ничего в своей жизни людей пытается самоутвердиться, написав гадости про Спартак. Утверждайтесь, пустышки!
02:59
fullerist
Треллони - ничтожество, пытающееся проявиться за чужой счет. Но... то, что было дерь..м, конфетой вдруг не станет
02:56
Сквайер Треллони
Слышал цена на промяса выросла в два раза после его матчей с бильбао,теперь саутгемптон за счастье будет))
02:06
Сквайер Треллони
Девки бились и кусались только баскам всё ж отдались)И ещё в очередной раз хрюшкам надо дать объявление "пропал свинси промяс" опять звездун в ответственном матче забыл как играть,дзагоев забил,кокорин забил,денисов забил,а звездун по версии сэ в очередной раз жиденько и под себя.
02:04
гаттузо туп
Pablo_75///Конечно же из обороны в атаку."Зарапортовался").
02:04
гаттузо туп
Pablo_75///Так у нас не один защ.не умеет первым пасом атаку начать.Естественно,нам трудно из атаки в оборону выходить.То,что на уровне согазика прокатывает,в Европе не пролазит.Не даром же говорят,что вот такие игры это лакмусовая бумага-все высвечивает.Вот и цену Промесу мы увидели.Из 8 игр в Европе 1 на приличном уровне.
02:01
гаттузо туп
Бу-га-га///Но давай теперь про"рожки да ножки" рассказывай.)))Адекватыч,но тебе ли не знать,что это все разговоры в пользу бедных.Есть счет на табло.)Может мы в Ливере все с корью иди дизентирией играли?)))
01:57
Pablo_75
гаттузо туп _______________ Да 46-й минуты надо было, имея право на один пропущенный гол.
01:55
spetrov
Kostromich, можно я запишу эту фразу - "так ЦСКА сейчас и скатывается до уровня СМа"? Я ею угощать спартаковских буду после наших неудачных игр. :)
01:54
гаттузо туп
Pablo_75///Если бы хоть на 10 мин.раньше 2й гол забили,тогда да,а это имело смысл.А так при счете 1:1 это чистой воды авнтюра была бы при нашей обороне.Сто пудов баски поймали бы нас на контратаку.
01:53
Бу-га-га!
Бу-га-га!___ Когда Марселю слетели, там от чемпионского состава рожки да ножки оставались))) А вы "полуфиналистами ЛЧ"© 0:7 огребаете.)))
01:51
Pablo_75
На мой поверхностный взгляд Атлетик сильно превосходит Спартак в одном важном компоненте - прессинге. Они ОЧЕНЬ организованно ведут это дело, прямо на уровне топ-клубов. Спартаку всё время трудно переходить от обороны к атаке - практически всё перекрыто. Не отбирают мяч, как отбирал Ливерпуль, но совершенно исключают быстрое развитие атаки.
01:51
Pablo_75
Надо было раньше выпускать Мельгарехо и переходить на игру в навал и в четыре напа. Это принесло результат и могло спасти матч, а до этого было катание мяча с очень малым КПД и очень малым количеством моментов.
01:46
гаттузо туп
Бу-га-га///Я когда увидел,как этот Кутепка после игры побежал к Адурису футболку просить,вот тогда мне стыдно стало.Руки-ноги переломал бы негодяю.Вот в такие моменты и становится ясно,что ему не только СМ по ***,а футбик вааще.Новый контракт подписал,башку набреолинил и жизнь удалась...(((
01:46
гаттузо туп
Бу-га-га///Ну вы на один меньше от"Марселя" заглотили,но вешаться же не побежали?Это футбол Адекватыч,это игра.Я буду хаять последними словами СМ,если увижу что номер отбывали,не бились,играть не пытались.А если приграли более сильной и классной команде,то это не стрем по мне.
01:41
suff1x
Бу-га-га! да, все верно. это мои были подсчеты перед последним туром, когда я учитывал, что севилья выиграет непременно у марибора и единственный шанс спартака был - оставить ливерпуль третьим. но чем это закончилось - все мы помним, и результат ничейный севильи с марибором как-то прошел мимо меня.
01:41
Kostromich
spetrov 01:31 === так ЦСКА сейчас и скатывается до уровня СМа - уже который год "дорогие мои старики ... мы еще повоюем"
01:41
Бу-га-га!
А вапщемта, довольно-таки забавно наблюдать, как неимоверные понты на выходе жалким пшиком оборачиваются.)))
01:40
suff1x
konstantin sh я вообще, хоть и болею за спартак, считаю, что локо заслуживает чемпионства. у спартака нет игры, не хватает характера. если спартак вдруг обыграет локо - удивлюсь. хотя болеть конечно буду.
01:39
Бу-га-га!
гаттузо туп____ А у вас за еврокубковые годы чувство стыда полностью атрофировалось.))) Вам и после 0:7 стыдно не было.)))
01:34
suff1x
Sandy45 пардон, это я где-то упустил. но, думаю и севилья бы тогда тоже не катала ничью с марибором.
01:33
Artorixus
Всё что будут делать даль эти красные уже не так и важно для них, но для нас-болел такое отношение к своей работе, то бишь игры в футбол, в настоящий футбол, не приемлемо. Смотрел на такую игру и удивлялся, ведь столько лет без Европы и теперь так позорно уйти в тень...! Что толку от этого выигрыша, если... И ведь, судя по товарнякам накануне, при подготовке к второй части сезона, всё шло именно к такому печальному концу. Неужели Л. Федуну приятно, что все наши в КЕ прошли дальше, а его Спартак опять в глубокой ж.о.п.е.? Неужели его, чисто по человечески, не задевает такие шпильки как 0:7 в Ливерпуле или 1:3 у себя дома на Открытии?! Почему не предпринимается никаких жёстких мер в отношении ТШ и отдельных игроков, которые уже совсем не тянут? Вообщем, вопросы, вопросы... Зачем мне все эти внутренние чашки, если очень средненькая европейская команда имеет нас, чемпионов, в нашем же доме как дворовую командочку?! Абидна, быдядь!!!
01:33
Millwall82
Да ладно вам))) В Европе никто не помнит Спартак, говорят Зенит да, ЦСКА да, а Спартак это кто? Порно-сериал или герой античный?)
01:33
гаттузо туп
Бу-га-га///Да и про доги давай Адекватыч не будем.Уж не больше вашего мы их накатали.
01:33
Бу-га-га!
suff1x___ Если бы Спартак выйграл обе игры у Марибора, то с 10 очками вышел в плов ЛЧ со второго места. Правда, не факт, что Севилья в последнем матче в Словении так же ковыряла бы в носу.
01:31
ЗЮК~
Весь питерский шлак не спал,чтобы позлорадствовать.Вонючки,вы же вылетите в следующем раунде.Противостояние было проиграно в первом матче из-за неопытности Карреры в выборе состава.
01:31
гаттузо туп
Бу-га-га///Ты главное не забудь где копилка в которую евроочки будете складывать.)))
01:31
spetrov
Kostromich Эх... страшно представить ЦСКА..., если б у них в основном составе выходили товарисчи типа Реброва, Кутепова, Бокетти, Комбарова, Пашалича (тоже почти пусто место)... /// После поражений почитаешь, ЦСКА - сплошное дно. А тут вон оно как выходит. :)
01:31
Sandy45
suff1x Sandy45 даже бы, если спартак выиграл обе игры у марибора - он бы попал лишь в лигу европы. внимательнее нужно быть.//// Почему? 10 очков против 9 Севильевских...
01:30