"Спартак" победил "Атлетик", но не вышел в 1/8 финала Лиги Европы

"Спартак" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы обыграл "Атлетик" (2:1). В составе москвичей отличились Луиз Адриану и Лоренсо Мельгарехо. Красно-белые не смогли выйти в следующую стадию турнира, в первой встрече в Москве они проиграли со счетом 1:3.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет в пятницу, 23 февраля, в Ньоне.

Перед началом игры в Бильбао произошли беспорядки, умер полицейский. Все подробности - в репортаже спецкора "СЭ" Филиппа ПАПЕНКОВА.

Лига Европы

1/16 финала

Ответный матч

"Атлетик" (Испания) - "СПАРТАК" (Россия) - 1:2 (0:1)

Голы: Луиз Адриану, 44 (0:1). Эчейта, 57 (1:1). Мельгарехо, 85 (1:2).

"Атлетик": Эррерин, Лекуэ, Альварес, Эчейта, Саборит, Де Маркос, Микель Рико (Сан-Хосе, 55), Итурраспе, Рауль Гарсия (Адурис, 83), Сусаэта, Иньяки Уильямс (Кордоба, 90+2).

"Спартак": Селихов, Ещенко, Таски (Кутепов, 10), Боккетти, Комбаров, Зобнин, Пашалич (Мельгарехо, 74), Глушаков, Ханни (Зе Луиш, 59), Промес, Луиз Адриану.

Предупреждения: Боккетти, 31. Ещенко, 67. Глушаков, 80. Сан-Хосе, 86. Адурис, 90+3. Комбаров, 90+4.

Судьи: ШТИЛЕР. Зайдель, Фольтин, Иттрих, Осмерс (все Германия).

22 февраля. Бильбао. Стадион San Mames Barria.

Первый матч - 3:1.