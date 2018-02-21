"Спартак" перед матчем с "Атлетиком" тренировал "буллиты". Видео

"Спартак" в Твиттере опубликовал видеоролик с тренировки команды в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Атлетика". Игроки красно-белых Квинси Промес, Педро Роша и Зелимхан Бакаев посоревновались в исполнении футбольных буллитов на время. У каждого из футболистов была одна минута на то, чтобы как можно больше раз поразить ворота Александра Селихова.

Напомним, первая встреча завершилась победой испанского клуба со счетом 3:1. Ответный матч между "Спартаком" и "Атлетиком" состоится в Бильбао завтра, 22 февраля. Начало игры - 23.05 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.