Валерий Шмаров: "Верю в "Спартак", у него счет не такой критический, как у "Зенита"

Экс-нападающий "Спартака" Валерий Шмаров поделился ожиданиями перед ответным матчем 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с ПАОК (2:3 – первый матч), отметив, что последняя игра с "Анжи" (1:0) его насторожила.

- Конечно, верю в "Спартак", но будет тяжело, - отметил Шмаров. - Счет, конечно, не такой критичный, как у "Зенита" (питерцы проиграли в отборе Лиги Европы минскому "Динамо" со счетом 0:4. - Прим. "СЭ"). Хотя последний матч с "Анжи" вселил тревогу. Будем верить, что все закончится хорошо для "Спартака". (Игорь НОВИКОВ)

"Спартак" – ПАОК: Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд, ответный матч, 14 августа 2018, онлайн-трансляция, начало – 20.30 (мск)