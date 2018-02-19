"Спартак" отправится в Бильбао вечером 21 февраля

"Спартак"​ сегодня провел вечернюю тренировку на поле "Арройо Энмедио" на сборе в Испании. Как сообщает пресс-служба красно-белых, футболисты вышли на газон в 16.00, выполнили разминку и упражнения на тактику. После этого главный тренер Массимо Каррера предложил своим подопечным сыграть в футбол.

Отмечается, что полузащитники Джано Ананидзе и Артем Тимофеев занимались частично в общей группе. Защитники Георгий Тигиев и Георгий Джикия работали по индивидуальной программе в тренажерном зале.

Во вторник и среду красно-белые проведут тренировки в Эстепоне. Вечером в среду "Спартак" вылетит в Бильбао, где 22 февраля проведет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Атлетика". Первая встреча завершилась победой испанского клуба со счетом 3:1.