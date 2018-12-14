"Спартак" оштрафован на 55 тысяч евро по итогам матчей с "Рапидом" и "Рейнджерс"

УЕФА оштрафовал "Спартак" по итогам матчей группового турнира Лиги Европы с "Рапидом" (1:2) и "Рейнджерс" (4:3), информирует официальный сайт организации. Обе встречи прошли в Москве.

Общая сумма штрафа составила 55 тысяч евро.

Красно-белые обвиняются по следующим пунктам: выбегание болельщиков на поле, блокирование лестничных проходов, бросание предметов на поле, использование пиротехники, задержка матча (с "Рейнджерс").

Напомним, на 70-й минуте встречи с "Рапидом" болельщик "Спартака" прорвался на поле, подбежал к капитану красно-белых Денису Глушакову, в результате чего завязалась потасовка.