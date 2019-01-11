"Спартак" оштрафован на 5 тысяч евро по итогам матча с "Вильярреалом"

УЕФА оштрафовал "Спартак" на 5 тысяч евро по итогам матча группового турнира Лиги Европы с "Вильярреалом" (0:2), информирует официальный сайт организации. Встреча прошла 13 декабря в Испании.

Клуб наказан за бросание фанатами посторонних предметов на поле и использование пиротехники.

Напомним, что ранее в этом сезоне УЕФА оштрафовал красно-белых на 55 тысяч евро по итогам матчей Лиги Европы с "Рейнджерс" и "Рапидом". Кроме того, клуб заплатил 31 тысячу евро по итогам ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с ПАОКом.