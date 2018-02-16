"Спартак" – о матче с "Атлетиком": "Мы проиграли сражение, но не войну"

"Спартак" в Твиттере опубликовал фотографии, сделанные во время первого матча 1/16 финала Лиги Европы против "Атлетика" (1:3). Московский клуб призвал болельщиков поддержать команду в выездной игре, которая состоится 22 февраля в Бильбао.

"Мы проиграли сражение, но не войну, – говорится в подписи к фотографиям. – Безвыходных ситуаций не бывает. Нам нужна ваша поддержка, красно – белые!".

Напомним, "Спартак" уступил "Атлетику", пропустив три мяча в первом тайме. Дублем у гостей отметился Ариц Адурис. Еще один гол на счету Микеля Рико. В составе хозяев единственный мяч на счету Луиза Адриану.

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