"Спартак" – о матче с "Атлетиком": "Мы проиграли сражение, но не войну"

"Спартак" в Твиттере опубликовал фотографии, сделанные во время первого матча 1/16 финала Лиги Европы против "Атлетика" (1:3). Московский клуб призвал болельщиков поддержать команду в выездной игре, которая состоится 22 февраля в Бильбао.
"Мы проиграли сражение, но не войну, – говорится в подписи к фотографиям. – Безвыходных ситуаций не бывает. Нам нужна ваша поддержка, красно – белые!".
Напомним, "Спартак" уступил "Атлетику", пропустив три мяча в первом тайме. Дублем у гостей отметился Ариц Адурис. Еще один гол на счету Микеля Рико. В составе хозяев единственный мяч на счету Луиза Адриану.
"Мы проиграли сражение, но не войну"– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 16 февраля 2018 г.
Безвыходных ситуаций не бывает ✊
Нам нужна ваша поддержка, красно - белые 🔴⚪️💪#Спартак #ВпередСпартак #Spartak pic.twitter.com/bxrvMAjEan
"Адурис, царь всея Руси". Что говорят в Испании о победе "Атлетика" в Москве //
Евротупик "Спартака" // Массимо Каррера: "Атлетик" не простил нас за ошибки" //
Боль-бао. Почему "Спартак" полностью провалился?
S.U.B.A.
resifi!Спартак давно уже не народная команда!
20:51
SpaMan
Я купил билет за 5тыщ, морозил сопли 2 тайма+время в подтрибунке...а вы мне тут сопли мажете про войну? Видели мы как вы проипали игру....там даже самые упоротые баламошки в ахуе были...имейте уважение к парням к оторые пришли поддержать а получили оплеуху
19:18
sergant89
Посмотрим через 2 недели как Спам выиграет эту войну, обыграв Атлетик в гостях со счетом 3-0 или 4-1.
18:50
Бу-га-га!
Ещё щёки надувают, днори.)))
18:00
Askido
Фернандеш признан ЛУЧШИМ игроком недели в ЛЕ!!! Вот эта новость должна нисходить как минимум сутки с главной страницы! А не это европозорище!!!
18:00
resifi
Pele Pelevich______ Так так оно и есть! Я не удивлюсь если СЭ получает бабло за прославление "народной команды!
17:24
HAZELSAMARA
В натуре "БЛА-БЛА-БЛА". Московский "Спартак" первым из клубов России проиграл матч со счётом 0-7, а теперь первым из клубов России получил по сумме трёх таймов 0-10.
17:19
детлеф
СЭ давно не скрывает что газета для болельщиков Спартака .Что ныть-то??? Спартак Чемпион
16:43
zoolord
Хреново, что мы одни обосрались. Остальные суки дальше пройдут.
16:28
al_koka
Pele прав.___g2ta _авнюк что значит +нул?
15:53
al_koka
какая всё же срань этот СЭ-не одной статьи о победе....
15:50
= Даль =
у Фернандеша второй хет-трик в этой Лиге Европы, а на главной - анализы днорей. Стыдно за СЭ,имхо.
15:32
g2ta
pele я бы тебя плюсанул, но тут такой функции нет
15:21
Бергкамп 10
Проходы Российских команд дальше: Зенит 35 %, Спартак 0 %, ЦСКА 85 %, Локомотив 90 %
15:21
crazysun78
Богатые и трусливые войны не выигрывают...
15:19
Pele Pelevich
Никогда не заходил на "чужие" ветки, но тут не сдержался. Объясню почему. Спартак - проиграл дома. Зенит - проиграл в гостях. Локомотив в гостях выиграл. А теперь просмотрите страницу СЭ. Все статьи, если не о ОИ, то о Спартаке или Зените. О победе Локомотива - ни слова. Нет, ночью и немного утром еще что-то попадалось - две или три заметки. И ВСЕ. Хорошая популяризация футбола в России. Молодцы Спорт - Экспресс"! Так держать! Такое ощущение, что СЭ содержится Лукойлом и Газпромом. Что же касается самого футбола - тут нечего сказать. Его почти не было. В исполнении российских клубов, естественно.
15:11
CABJ
через неделю и войну проиграют
15:09
П_о_в_а_р
Хана Атлетику в ответке.
15:09
g2ta
а где балабоша?
14:55
Бергкамп 10
а Война это что? победа во 2 мате с Атлетиком? или победа в ЛЕ? очевидно что не пройдут Атлетик, испанцы на своем поле не упустят победу и как минимум забьют гол. Спартак никчемный клуб как был так и остался
14:54
Xen1um
Пиитерец, уж кому-кому, а вам лучше помалкивать, вы вчера тоже знатно обделались.
14:35
Очень плохой мальчик
И то, и другое проиграли.
14:31
Cheremis57
Вам нужна не поддержка болельщиков, а смена тренера! Вылетите из КР, не войдёте в зону еврокубков и итальянец станет у вас козлом отпущения!!
14:25
Пиитерец
Не, ну было бы странно, если бы они прямо написали, что это плановый про_сер, чтобы не вылететь из зоны ЛЧ в Согазе.
14:20
letmebetomorrow
Какая война, какое сражение? Спартак просрал 1/16 лиги Европы, и ничего более. Пора сосредотачиваеться на рфпл, отличный ход из года в год.
14:11
alex-ls
Проиграли и проиграли, вспомните что было в прошлом году, Кипр, АЕК, сразу далеко не шагнешь - штаны порвешь. Надо КЗ искать и ЦЗ постоянного к Джикии - тогда и спрашивать с тренера
14:10
Al Rains
Глушак Дон Кихот прям;)) с ветряными мельницами только если...
14:06
Brat2
бла бла бла
13:52
shpasic
красно-белые и красно-шоколадные
13:47
dintos
Если Спартак пройдёт Атлетик,то Карьера пройдёт пешком от Москвы до Рима...Уже обещал...
13:33