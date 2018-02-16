13:25 | Футбол — Лига Европы

"Спартак" – о матче с "Атлетиком": "Мы проиграли сражение, но не войну"

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"Спартак" в Твиттере опубликовал фотографии, сделанные во время первого матча 1/16 финала Лиги Европы против "Атлетика" (1:3). Московский клуб призвал болельщиков поддержать команду в выездной игре, которая состоится 22 февраля в Бильбао.

"Мы проиграли сражение, но не войну, – говорится в подписи к фотографиям. – Безвыходных ситуаций не бывает. Нам нужна ваша поддержка, красно – белые!".

Напомним, "Спартак" уступил "Атлетику", пропустив три мяча в первом тайме. Дублем у гостей отметился Ариц Адурис. Еще один гол на счету Микеля Рико. В составе хозяев единственный мяч на счету Луиза Адриану.

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КОММЕНТАРИИ (30)
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S.U.B.A.

resifi!Спартак давно уже не народная команда!

20:51

SpaMan

Я купил билет за 5тыщ, морозил сопли 2 тайма+время в подтрибунке...а вы мне тут сопли мажете про войну? Видели мы как вы проипали игру....там даже самые упоротые баламошки в ахуе были...имейте уважение к парням к оторые пришли поддержать а получили оплеуху

19:18

sergant89

Посмотрим через 2 недели как Спам выиграет эту войну, обыграв Атлетик в гостях со счетом 3-0 или 4-1.

18:50

Бу-га-га!

Ещё щёки надувают, днори.)))

18:00

Askido

Фернандеш признан ЛУЧШИМ игроком недели в ЛЕ!!! Вот эта новость должна нисходить как минимум сутки с главной страницы! А не это европозорище!!!

18:00

resifi

Pele Pelevich______ Так так оно и есть! Я не удивлюсь если СЭ получает бабло за прославление "народной команды!

17:24

HAZELSAMARA

В натуре "БЛА-БЛА-БЛА". Московский "Спартак" первым из клубов России проиграл матч со счётом 0-7, а теперь первым из клубов России получил по сумме трёх таймов 0-10.

17:19

детлеф

СЭ давно не скрывает что газета для болельщиков Спартака .Что ныть-то??? Спартак Чемпион

16:43

zoolord

Хреново, что мы одни обосрались. Остальные суки дальше пройдут.

16:28

al_koka

Pele прав.___g2ta _авнюк что значит +нул?

15:53

al_koka

какая всё же срань этот СЭ-не одной статьи о победе....

15:50

= Даль =

у Фернандеша второй хет-трик в этой Лиге Европы, а на главной - анализы днорей. Стыдно за СЭ,имхо.

15:32

g2ta

pele я бы тебя плюсанул, но тут такой функции нет

15:21

Бергкамп 10

Проходы Российских команд дальше: Зенит 35 %, Спартак 0 %, ЦСКА 85 %, Локомотив 90 %

15:21

crazysun78

Богатые и трусливые войны не выигрывают...

15:19

Pele Pelevich

Никогда не заходил на "чужие" ветки, но тут не сдержался. Объясню почему. Спартак - проиграл дома. Зенит - проиграл в гостях. Локомотив в гостях выиграл. А теперь просмотрите страницу СЭ. Все статьи, если не о ОИ, то о Спартаке или Зените. О победе Локомотива - ни слова. Нет, ночью и немного утром еще что-то попадалось - две или три заметки. И ВСЕ. Хорошая популяризация футбола в России. Молодцы Спорт - Экспресс"! Так держать! Такое ощущение, что СЭ содержится Лукойлом и Газпромом. Что же касается самого футбола - тут нечего сказать. Его почти не было. В исполнении российских клубов, естественно.

15:11

CABJ

через неделю и войну проиграют

15:09

П_о_в_а_р

Хана Атлетику в ответке.

15:09

g2ta

а где балабоша?

14:55

Бергкамп 10

а Война это что? победа во 2 мате с Атлетиком? или победа в ЛЕ? очевидно что не пройдут Атлетик, испанцы на своем поле не упустят победу и как минимум забьют гол. Спартак никчемный клуб как был так и остался

14:54

Xen1um

Пиитерец, уж кому-кому, а вам лучше помалкивать, вы вчера тоже знатно обделались.

14:35

Очень плохой мальчик

И то, и другое проиграли.

14:31

Cheremis57

Вам нужна не поддержка болельщиков, а смена тренера! Вылетите из КР, не войдёте в зону еврокубков и итальянец станет у вас козлом отпущения!!

14:25

Пиитерец

Не, ну было бы странно, если бы они прямо написали, что это плановый про_сер, чтобы не вылететь из зоны ЛЧ в Согазе.

14:20

letmebetomorrow

Какая война, какое сражение? Спартак просрал 1/16 лиги Европы, и ничего более. Пора сосредотачиваеться на рфпл, отличный ход из года в год.

14:11

alex-ls

Проиграли и проиграли, вспомните что было в прошлом году, Кипр, АЕК, сразу далеко не шагнешь - штаны порвешь. Надо КЗ искать и ЦЗ постоянного к Джикии - тогда и спрашивать с тренера

14:10

Al Rains

Глушак Дон Кихот прям;)) с ветряными мельницами только если...

14:06

Brat2

бла бла бла

13:52

shpasic

красно-белые и красно-шоколадные

13:47

dintos

Если Спартак пройдёт Атлетик,то Карьера пройдёт пешком от Москвы до Рима...Уже обещал...

13:33

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