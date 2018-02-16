"Спартак" - Джикии: "Ждем в строю, боец"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия поддерживал команду на трибунах в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против "Атлетика" (1:3). Россиянин на своей странице в Инстаграме опубликовал фото с подписью: "Всегда рядом".
Позже пресс-служба красно-белых репостнула запись футболиста у себя в Твиттере, подписав: "Ждем в строю, боец".
Напомним, что Джикия продолжает восстановление от травмы передней крестообразной связки колена, полученной 18 января в контрольном матче с "Шанхай Шанган".
Ждём в строю, боец 🔴⚪💪#Спартак #ВпередСпартак #Spartak pic.twitter.com/duvbQB5xP1– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 16 февраля 2018 г.
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баламошка
Красная Гогачка)
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shpasic
что в стаканчике? горячий шоколад?
19:33