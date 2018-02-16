19:30 | Футбол — Лига Европы

"Спартак" - Джикии: "Ждем в строю, боец"

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Защитник "Спартака" Георгий Джикия поддерживал команду на трибунах в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против "Атлетика" (1:3). Россиянин на своей странице в Инстаграме опубликовал фото с подписью: "Всегда рядом".

Позже пресс-служба красно-белых репостнула запись футболиста у себя в Твиттере, подписав: "Ждем в строю, боец".

Напомним, что Джикия продолжает восстановление от травмы передней крестообразной связки колена, полученной 18 января в контрольном матче с "Шанхай Шанган".

 

Всегда рядом 🔴⚪❤

Публикация от Георгий Джикия (@georgiy_14) Фев 16, 2018 в 7:51 PST

Почему не играл Селихов //
Тоска по Джикии и настоящему Промесу. Почему "Спартак" провалился с "Атлетиком"
 

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/16 финала
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КОММЕНТАРИИ (2)
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баламошка

Красная Гогачка)

19:35

shpasic

что в стаканчике? горячий шоколад?

19:33

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