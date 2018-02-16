"Спартак" - Джикии: "Ждем в строю, боец"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия поддерживал команду на трибунах в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против "Атлетика" (1:3). Россиянин на своей странице в Инстаграме опубликовал фото с подписью: "Всегда рядом".

Позже пресс-служба красно-белых репостнула запись футболиста у себя в Твиттере, подписав: "Ждем в строю, боец".

Напомним, что Джикия продолжает восстановление от травмы передней крестообразной связки колена, полученной 18 января в контрольном матче с "Шанхай Шанган".