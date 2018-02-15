"Спартак" дома проиграл "Атлетику"

"Спартак" на своем поле в первом матче 1/16 финала Лиги Европы уступил "Атлетику" (1:3).
В первом тайме в составе гостей дубль оформил 37-летний Ариц Адурис. После перерыва у москвичей отличился Луиз Адриану.
Ответная встреча пройдет в Испании в четверг, 22 февраля.
Лига Европы
1/16 финала
Первый матч
"СПАРТАК" (Россия) - "Атлетик" (Испания) - 1:3 (0:3)
Голы: Адурис, 22 (0:1). Адурис, 39 (0:2). Кутепов, 45+1 - в свои ворота (0:3). Луиз Адриану, 60 (1:3).
"Спартак": Ребров, Ещенко, Таски, Кутепов, Комбаров, Зобнин, Глушаков (Ханни, 75), Фернанду, Мельгарехо (Зе Луиш, 58), Промес, Луиз Адриану.
"Атлетик": Яго, Де Маркос, Альварес, Эчейта, Лекуэ, Сусаэта (Сан-Хосе, 70), Итурраспе, Микель Рико, Рауль Гарсия, Иньяки Уильямс (Мерино, 83), Адурис.
Предупреждения: Рауль Гарсия, 15. Кутепов, 37. Зобнин, 55. Эчейта, 56. Луиз Адриану, 67.
Судьи: БАСТЬЕН. Закрани, Хакетт, Мийо, Ренвий (все Франция).
15 февраля. Москва. Стадион "Спартак".
Трансляция матча "Спартак" - "Атлетик" //
Календарь и результаты матчей плей-офф Лиги Европы
П_о_в_а_р
rusfed 2.0 --------------------- Бу. Страшна?)
23:19
Thomas_Boy_
Бу-га-га! ________ Вот с каким бы щётом, Атлетик конебомжей вынес бы? ___________ Ну так-то 1:0, не меньше.
23:19
вояка
Оборона у спартаковцев ! ...... сегодня полный крах ... в атаке смотрелись совсем не плохо ... эх ! кабы сумели половину из созданных моментов забить - глядишь счёт был бы не таким мрачным. Быть может в бильбао получится ? скоро увидим.
23:18
Бу-га-га!
П_о_в_а_р___________ Весь Дмитров с тебя "Бу-га-га!"
23:18
Last_angel
решили всё сдать в этом сезоне .. Ребров в воротах, всё понятно
23:18
sozerzator
Бу-га-га! 23:17 Бы - в русском языке... Дальше продолжать?
23:18
Thomas_Boy_
sozerzator _________ Как пишется: жжот? ___________ Не знаю. Этому в четвертом классе учили, а я только три окончил. Но лучше тогда написать "зажигаетъ".
23:18
П_о_в_а_р
Бу-га-га! П_о_в_а_р_________ Бу-га-гище!!! ------------------------- Игнор таким.
23:17
rusfed 2.0
Альтернативно одаренные в альтернативных турнирах должны участвовать, не?
23:17
Hrenoid
Что ж вы за чертово позорище.... как вы уже зае..ли....
23:17
Бу-га-га!
Thomas_Boy___________ Вот с каким бы щётом, Атлетик конебомжей вынес бы?
23:17
АК86
Одержимый Почему Локо не на главной??? Потому что, за Спартак 1000 000,а за локо 20 000,вот и вся разница)
23:16
П_о_в_а_р
Тарасено П_о_в_а_р Какие реки злобы? Сегодня как раз все объективно.. Народный клуб в очередной раз обос..ся..особенно на фоне выступления других российский не на настолько "народных" команд ------------------------- Все же отчётливо видели, что случайно и судья продажная.
23:16
sozerzator
Thomas_Boy_ 23:12 Как пишется: жжот?
23:16
Alexsei36
На мой взгляд, Атлетик и собирался играть вторым номером, играл грамотно практически ничего не дал создать спартаку, все удары Спартака по воротам это индивидуальные попытки игроков, так как близко к штрафной игроков спартака не подпускали. Промеса выключили из игры и, на мой взгляд, стоило поменять его, а не Глушакова. Два гола это вина Реброва, в первом бросаясь на игрока скорее всего крикнул Кутепову что играет он, в результате не сыграли оба. Во втором мог спасти, но не прочитал рикошеты. В третьем опять выбросился на игрока с которым уже играл игрок Спартака, дальше Кутепову лучше бы не трогать мяч головой так как на другой половине поля никого из соперников не было, то что не смог вынести мяч, не повезло, но не забываем в воротах стоит вратарь, который и должен был играть с этим мячем. Если спартак и дальше будет так играть, бороться сможет только за кубок России.
23:16
Thomas_Boy_
Бу-га-га! __________ Мельники все пьяные по определению и все в нашем районе дураки, однако. Один я умный, три класса окончил. Мог бы и четыре, но революция помешала...
23:15
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Свинство обыкновенное, как и всегда впрочем. Свинство- зло! (Плутарх)
23:15
ess78
Очередной ожидаемый позор сектантов!Туда им и дорога в позорный хлев!!!Позорники!!!Псевдонародный)))ахаха.Вместе с сектантами африка сегодня тоже плачет)
23:15
STAROSTIN
resifi а где фото где ты обосрался?
23:14
kaduly
Могут хрюкиши своей игрой поднять настроение
23:14
tarkys
Кутепову побрить голову, Селихову занять место в воротах и все норм.
23:14
sozerzator
Спам-Экспрессу в очередной раз люди указали на тенденциозность, но...
23:14
Одержимый
Почему Локо не на главной???
23:14
STAROSTIN
правдоёб псевдо это твои жопоногие осёл
23:13
Бу-га-га!
Thomas_Boy___________ Пьян, да умён - два угодья в ём!
23:13
Андрей Краснодарский
Даааа! Похоже одного из претендентов на Российский финал слили.
23:13
sozerzator
Чмошники ((
23:12
Thomas_Boy_
Бу-га-га! ___________ У того судьи из-под мантии красно-синяя футболка видна была! Знамо мы таких судей, гинером оплаченных.
23:12
rams
Вижу,вижу...у свинок опять судьи,они же хакеры вмешались..Да секта,вы правы! Не вмешались бы вас вынесли 0-10....
23:11
Бу-га-га!
П_о_в_а_р_________ Бу-га-гище!!!
23:11