"Спартак" – десятый клуб, который сменил трех тренеров в группе Лиги Европы

Олег Кононов станет третьим тренером, возглавляющим "Спартак" во время группового турнира Лиги Европы. В первых двух турах текущего розыгрыша красно-белыми руководил Массимо Каррера, а в двух последующих Рауль Рианчо. Ранее две перестановки за осень делали девять участников Лиги Европы, правда, ни один из них не распределял нагрузку между специалистами поровну. Отдельно отличилось московское "Динамо", которое в сезоне-2012/13 сменило трех тренеров (Сергея Силкина, Дмитрия Хохлова и Дана Петреcку) по ходу отборочного турнира ЛЕ. (Кирилл Бурдаков)
Клубы, сменившие трех тренеров в ходе группового турнира Лиги Европы
|
Сезон
|
Клуб
|
Тренеры (матчи)
|
2009/10
|
Люсьен Фавр (1), Карстен Хайне (1), Фридхельм Функель (4)
|
2010/11
|
Душан Баевич (1), Бледар Кола (1), Маноло Хименес (4)
|
2010/11
|
Кристиан Гросс (2), Йенс Келлер (3), Бруно Лаббадиа (1)
|
2011/12
|
Тон Канен (4), Деметрис Деметриу (1), Леон Флеммингс (1)
|
2011/12
|
Одри Костер (3), Руди Феркемпинк (1), Кристоф Даум (2)
|
2012/13
|
Спортинг Л
|
Рикарду Са Пинту (2), Осеану Да Круш (1), Франк Веркаутерен (3)
|
2013/14
|АЗ
|
Гертьян Фербек (1), Мартин Хар (1), Дик Адвокат (4)
|
2016/17
|
Франк Де Бур (3), Стефано Векки (1), Стефано Пиоли (2)
|
2017/18
|Эвертон
|
Рональд Куман (3), Дэвид Ансворт (2), Сэм Эллардайс (1)