16:56 | Футбол — Лига Европы

"Спартак" – десятый клуб, который сменил трех тренеров в группе Лиги Европы

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Олег Кононов станет третьим тренером, возглавляющим "Спартак" во время группового турнира Лиги Европы. В первых двух турах текущего розыгрыша красно-белыми руководил Массимо Каррера, а в двух последующих Рауль Рианчо. Ранее две перестановки за осень делали девять участников Лиги Европы, правда, ни один из них не распределял нагрузку между специалистами поровну. Отдельно отличилось московское "Динамо", которое в сезоне-2012/13 сменило трех тренеров (Сергея Силкина, Дмитрия Хохлова и Дана Петреcку) по ходу отборочного турнира ЛЕ. (Кирилл Бурдаков)

Клубы, сменившие трех тренеров в ходе группового турнира Лиги Европы

Сезон

Клуб

Тренеры (матчи)

2009/10

Герта

Люсьен Фавр (1), Карстен Хайне (1), Фридхельм Функель (4)

2010/11

АЕК

Душан Баевич (1), Бледар Кола (1), Маноло Хименес (4)

2010/11

Штутгарт

Кристиан Гросс (2), Йенс Келлер (3), Бруно Лаббадиа (1)

2011/12

АЕК Л

Тон Канен (4), Деметрис Деметриу (1), Леон Флеммингс (1)

2011/12

Брюгге

Одри Костер (3), Руди Феркемпинк (1), Кристоф Даум (2)

2012/13

Спортинг Л

Рикарду Са Пинту (2), Осеану Да Круш (1), Франк Веркаутерен (3)

2013/14

 АЗ

Гертьян Фербек (1), Мартин Хар (1), Дик Адвокат (4)

2016/17

Интер

Франк Де Бур (3), Стефано Векки (1), Стефано Пиоли (2)

2017/18

 Эвертон

Рональд Куман (3), Дэвид Ансворт (2), Сэм Эллардайс (1)

 

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