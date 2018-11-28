"Спартак": Боккетти вернулся в общую группу, Фернанду и Еременко работали в зале

Перед матчем Лиги Европы с "Рапидом" "Спартак" на своем официальном сайте сообщил о том, как прошла тренировка команды. Вернулся в общую группе защитник Сальваторе Боккетти, который вчера тренировался по индивидуальной программе из-за небольшого растяжения мышц бедра.
Также сообщается, что полузащитники Фернанду, дисквалифицированный на завтрашний матч, и травмированный Роман Еременко работали в зале под руководством физиотерапевтов
Матч "Спартак" - "Рапид" состоится 29 ноября и начнется в 18.50 по московскому времени.
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Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2018-11-28-posledniy_test_pered_rapidom/
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