"Спартак" – "Атлетик": видео

Сегодня, 15 февраля, "Спартак" в рамках 1/16 финала Лиги Европы в Москве сыграет с "Атлетиком" из Бильбао. Это первая из двух встреч соперников, и пройдет она на "Открытие Арене", начало – в 21.00 по Москве. Ответная встреча соперников пройдет ровно через неделю в Испании.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Спартака" – "Атлетик".

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Прямой эфир "Спартак" – "Атлетик".