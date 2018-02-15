"Спартак" – "Атлетик": трансляция

15 февраля, в четверг, "Спартак" в рамках 1/16 финала Лиги Европы на своем поле примет испанский "Атлетик". Первая из двух встреч соперников пройдет на "Открытие Арене" и начнется в 21.00 по московскому времени. Ответная встреча соперников пройдет ровно через неделю в Бильбао.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Спартака" – "Атлетик".

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Прямой эфир "Спартак" – "Атлетик".