Состоялся первый матч Лиги Европы сезона-2018/19

Андоррская "Сант-Хулия" уступила мальтийскому клубу "Гзира Юнайтед" (0:2) в первом матче предварительного раунда Лиги Европы. Это стартовый матч турнира в сезоне-2018/19.

Ответный матч состоится 5 июля на Мальте.

Лига Европы

Предварительный раунд

Первый матч

"Сант-Хулия" (Андорра) - "Гзира Юнайтед" (Мальта) - 0:2 (0:1)

Голы: Самб, 20 - с пенальти (0:1). Жоржинью, 87 (0:2).

Нереализованный пенальти: Мендес (Сант-Хулия), 44 (вратарь)

Судья: Шурман (Украина).

26 июня. Андорра-ла-Велья. Стадион "Estadi Comunal".