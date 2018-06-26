Состоялся первый матч Лиги Европы сезона-2018/19

Андоррская "Сант-Хулия" уступила мальтийскому клубу "Гзира Юнайтед" (0:2) в первом матче предварительного раунда Лиги Европы. Это стартовый матч турнира в сезоне-2018/19.
Ответный матч состоится 5 июля на Мальте.
Лига Европы
Предварительный раунд
Первый матч
"Сант-Хулия" (Андорра) - "Гзира Юнайтед" (Мальта) - 0:2 (0:1)
Голы: Самб, 20 - с пенальти (0:1). Жоржинью, 87 (0:2).
Нереализованный пенальти: Мендес (Сант-Хулия), 44 (вратарь)
Судья: Шурман (Украина).
26 июня. Андорра-ла-Велья. Стадион "Estadi Comunal".
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2018-2019/calendar/tours/