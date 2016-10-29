Соперник "Зенита" по Лиге Европы "Дандолк" завершил чемпионат Ирландии разгромом соперника

Ирландский "Дандолк" в последнем туре национального чемпионата разгромил на своем поле "Голвей Юнайтед" со счетом 4:1. Два мяча за хозяев в этой встрече забил Дин Шилс, еще по одному голу на счету Патрика Барретта и Киарана Килдаффа. С турнирной точки зрения этот поединок для "Дандолка" ничего не решал - команда завоевала чемпионство 23 октября.

Напомним, "Дандолк" является соперником "Зенита" по групповому турниру Лиги Европы. 3 ноября команды встретятся в Санкт-Петербурге в рамках 4-го тура. Предыдущий матч в Ирландии завершился в пользу питерской команды со счетом 2:1.