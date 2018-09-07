Соперник "Зенита" по Лиге Европы "Бордо" не заявил новичка на групповой турнир

"Бордо" забыл внести в список полузащитника Тома Башича в заявку клуба на еврокубковый сезон, информирует AFP.

Президент французского клуба Стефан Мартен заявил, что футболиста не смогли внести в список из-за административной ошибки. По его словам, Башич сможет выступить в Лиге Европы со стадии плей-офф, когда его имя добавят в заявку в январе 2019 года.

Хорватский полузащитник перешел в "Бордо" из "Хайдука" минувшим летом. В сезоне 2017/18 Башич провел за хорватский клуб 31 матч, забил 4 гола и отдал 6 передач.

Напомним, что "Бордо" является соперником "Зенита" по групповому турниру Лиги Европы.