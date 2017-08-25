Соломон Кверквелия: "Локомотив" должен показать максимальный результат в группе Лиги Европы"

Защитник "Локомотива" Соломон Кверквелия отметил, что железнодорожники могут спокойно играть со всеми соперниками на групповом этапе Лиги Европы. Он также добавил, что сейчас команда сосредоточена на матче 8-го тура чемпионата России против "Урала".

"Локомотив" в группе F Лиги Европы сыграет с "Копенгагеном", "Шерифом" и "Злином".

– Группа хорошая, но надо выигрывать – если будем терять очки, будет тяжело. Наша команда может спокойно играть со всеми соперниками, нужно сделать максимальный результат, – приводит ТАСС слова Кверквелии. - Кто станет нашим основным соперником за первое место в группе? Об этом можно будет говорить только после второго тура.

Мы сейчас думаем только о завтрашней игре чемпионата России с "Уралом". Когда настанет пора Лиги Европы, тогда будем разбирать соперников, тренер даст нам установку. Думаю, нормальная группа у нас получилась.

Матч "Локомотив" – "Урал" пройдет 26 августа и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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