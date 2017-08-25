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15:43 | Футбол — Лига Европы

Соломон Кверквелия: "Копенгаген" - самый именитый противник по группе"


Защитник "Локомотива" Соломон Кверквелия отметил, что железнодорожники серьезно подойдут к каждому сопернику на групповом этапе Лиги Европы. Он также добавил, что для футболиста почетно выступить на европейском уровне.

"Локомотив" в группе F Лиги Европы сыграет с "Копенгагеном", "Шерифом" и "Злином".

Слабых соперников в группе Лиги Европы не бывает, - отметил Кверквелия. - "Копенгаген" - самый именитый из наших противников, датчане каждый год выступают в еврокубках. Мы серьезно подойдем к каждой встрече и будем играть на победу. Для футболиста очень почетно выступить на европейском уровне, и все мечтают об этом. (Евгений БЕЛОУСОВ)

"Зениту" достался "Реал Сосьедад", "Локомотиву" - "Копенгаген". Результаты жеребьевки Лиги Европы

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