Софьян Ханни: "С Кононовым стал чувствовать себя свободнее"

Форвард "Спартака" Софьян Ханни прокомментировал изменения в своей игре после прихода в команду нового главного тренера Олега Кононова.

– Как вам в роли "свободного художника" на поле? Похоже, вам нравится то, какие изменения сделал новый тренер?

– Да, при новом тренере мы больше акцент делаем на атаку, на большее количество передач, это помогает мне свободнее действовать на поле. С "Крыльями" это была хорошая, но не лучшая игра. Нам несомненно есть куда расти. (Александр Рогулев)

Матч 5-го тура группового турнира Лиги Европы пройдет на "Открытии Арене" в четверг, 29 ноября, и начнется в 18.50 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры "Спартак" - "Рапид".