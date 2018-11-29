Софьян Ханни: "Прошу фанатов подержать нас, причем всех игроков без исключения"

Полузащитник "Спартака" Софьян Ханни после матча 5-го тура группового турнира Лиги Европы против "Рапида" (1:2) обратился к фанатам команды. Напомним, во время матча на капитана команды Дениса Глушакова напал фанат.

- Что подумали, когда увидели фаната на поле?

- Это не первый раз, когда мы видим болельщиков на поле. Но мне не понравилось, как он выбежал. Нашей первой реакцией было защитить одноклубника.

- Этот эпизод мог как-то повлиять на результат?

- Нет, мы профессионалы. Тем более такое случается не впервые. Это не оправдание.

- Что скажете болельщикам "Спартака"?

- Прошу подержать нас, причем всех игроков без исключения. Нужно работать всем вместе. (Юлия Яковлева)