Софьян Ханни: "Не знаю, хотел ли кто-то из игроков "Спартака" посвятить победу Каррере"

Полузащитник "Спартака" Софьян Ханни после матча 4-го тура Лиги Европы против "Рейнджерс" (4:3) подчеркнул, что между футболом Массимо Карреры и Рауля Рианчо немного различий.
– В первом тайме вы пропустили три мяча. Не перебор?
– Не скажу, что мы действовали идеально в обороне. Но мы верили в победу. Поэтому заслужили хороший итоговый результат.
– Фернанду перед игрой сказал, что у "Спартака" очень может быть сейчас самый трудный период за последнее время. Согласны с ним?
– Могу сказать, что это действительно не очень хорошее время. Мы слишком много проиграли дома и болельщики это понимают. Конечно, они недовольны и заслуживают большего. В РПЛ мы их не порадовали, зато сегодня подарили победу.
– Счастливы после вашего гола?
– Конечно! Потому что после каждого нашего гола шотландцы отвечали тем же.
– Согласны с тем, что это самая сумасшедшая победа красно-белых за последнее время?
– Пожалуй, да. Я не из тех, кто предпочитает игры на 1:0. Да и когда мы забиваем четыре или пять – команда счастлива. Мы сегодня много пропустили, но победа уравновесила досаду от этого.
– Можете сравнить футбол Рианчо и Карреры?
– Различий немного. Рауль с нами с самого начала сезона, они работали вместе с Массимо. Так что можно сказать, испанец продолжает линию Карреры.
– Можно сказать, что игроки посвящают победу Каррере?
– Не знаю, что в головах у каждого. Сегодня мы выиграли для клуба и фанатов. Может быть, кто-то хотел бы посвятить победу Массимо – не знаю.
– Самые сильные стороны Рианчо как главного тренера, на ваш взгляд?
– Это человек, который дает нам эмоции. (Ярослав Сусов)