14:18 | Футбол — Лига Европы

Софьян Ханни: "Акция по поддержке Глушакова исходила от всех игроков "Спартака"

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Форвард "Спартака" Софьян Ханни прокомментировал акцию в поддержку капитана команды Дениса Глушакова. После утренней тренировки в понедельник в преддверии матча Лиги Европы с австрийским "Рапидом" футболисты красно-белых сделали общую фотографию в футболках с номером 8.

Каждый из футболистов надел футболку с номером 8. Игроки сделали общую фотографию, развернув баннер, на котором было написано "Один за всех - и все за одного!".

Чья была идея организовать акцию по поддержке Глушакова?

– Инициатива исходила от всех игроков команды. Если одному игроку не комфортно, то не комортно всему коллективу. И соответственно начинаются проблемы. Мы намерены поддерживать так не только Глушакова, но и всех футболистов команды. (Александр Рогулев)

Матч 5-го тура группового турнира Лиги Европы пройдет на "Открытии Арене" в четверг, 29 ноября, и начнется в 18.50 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры "Спартак" - "Рапид".

Спартак - Рапид В

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