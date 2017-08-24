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21:00 | Футбол — Лига Европы

Смолов - в атаке "Краснодара" на матч с "Црвеной Звездой"


Нападающий "Краснодара" Федор Смолов выйдет в стартовом составе на ответный матч 4-го отборочного раунда Лиги Европы с "Црвеной Звездой". Полностью состав "быков" выглядит следующим образом -  

Синицын - Мартынович, Гранквист, Петров, Каборе, Мамаев, Газинский, Рамирес - Вандерсон, Классон, Смолов.

"Црвена Звезда": Борян - Родич, Савич, Стойкович, Фримпонг - Срнич, Канга, Дональд, Радоньич - Милич, Боаки.

Напомним, что первая игра, проходившая в Краснодаре, завершилась со счетом 3:2 в пользу российского клуба.

Трансляция матча "Црвена Звезда" - "Краснодар"

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. Отбор "Зенита" и "Краснодара"
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