Смолов получил травму и был заменен в матче "Краснодар" – "Ницца"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов получил травму и был заменен в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы против "Ниццы". Смолов получил повреждение, когда открыл счет в матче. После получения медицинской помощи футболист вернулся на поле, однако в одном из эпизодов почувствовал боль, упал на газон и был заменен на Ари. Отметим, что перед заменой Смолов указал Ари, что тот собирается выйти на поле в сережках, что запрещено регламентом, – бразилец внял советам Смолова и избавился от украшений.

Трансляция матча "Краснодар" – "Ницца"