20:31 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Смолов получил травму и был заменен в матче "Краснодар" – "Ницца"

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Нападающий "Краснодара" Федор Смолов получил травму и был заменен в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы против "Ниццы". Смолов получил повреждение, когда открыл счет в матче. После получения медицинской помощи футболист вернулся на поле, однако в одном из эпизодов почувствовал боль, упал на газон и был заменен на Ари. Отметим, что перед заменой Смолов указал Ари, что тот собирается выйти на поле в сережках, что запрещено регламентом, – бразилец внял советам Смолова и избавился от украшений.

Трансляция матча "Краснодар" – "Ницца"

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 2-й тур

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