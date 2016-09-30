14:18 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Смолов - о матче с "Ниццей": "Изи катка"

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Нападающий "Краснодара" Федор Смолов, который стал автором забитого мяча в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы с "Ниццей" (5:2), был уверен в победе над соперником. Во время игры форвард убеждал в этом своих одноклубников.

В этой встрече 26-летний россиянин получил травму и был заменен на 29-й минуте игры. О характере повреждения пока ничего не известно. Ранее на своей странице в Instagram нападающий сборной России, вызванный на контрольный матч с Коста-Рикой, разместил фотографию, на которой видно, что он не может передвигаться без костылей.

 

А я им говорю:"парни,но уоррис,сегодня изи катка"👌🏽☺ #ходорходорходор

Фото опубликовано Fedor Smolov (@smolovfedor_10) Сен 30 2016 в 3:46 PDT

 

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 2-й тур

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КОММЕНТАРИИ (4)
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