Смолов, Классон и Варденсон в атаке "Краснодара" против "Фенербахче"

Стал известен состав "Краснодара" на матч 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче". Отметим, что с первых минут на поле выйдут новички российского клуба защитник Кристиан Рамирес и полузащитник Виктор Классон. Защитник Андреас Гранквист пропускает игру из-за дисквалификации.
Состав "Краснодара" выглядит следующим образом:
"Краснодар": Крицюк, Налду, Рамирес, Калешин, Мартынович, Газинский, Подберезкин, Классон, Каборе, Вандерсон, Смолов.
Запасные: Синицын, Адамов, Торбинский, Перейра, Лаборде, Жоаузинью, Жигулев.
Стартовый состав "Краснодара" на матч против "Фенербахче"#KrasnodarFenerbahce #КраснодарФенербахче #UEL #EuropaLeague #ЛигаЕвропы pic.twitter.com/yO9dKAxfxO– FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 16 февраля 2017 г.