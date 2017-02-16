Смолов, Классон и Варденсон в атаке "Краснодара" против "Фенербахче"

Стал известен состав "Краснодара" на матч 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче". Отметим, что с первых минут на поле выйдут новички российского клуба защитник Кристиан Рамирес и полузащитник Виктор Классон. Защитник Андреас Гранквист пропускает игру из-за дисквалификации.

Состав "Краснодара" выглядит следующим образом:

"Краснодар": Крицюк, Налду, Рамирес, Калешин, Мартынович, Газинский, Подберезкин, Классон, Каборе, Вандерсон, Смолов.

Запасные: Синицын, Адамов, Торбинский, Перейра, Лаборде, Жоаузинью, Жигулев.