17:57 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Смолов, Классон и Вандерсон в атаке "Краснодара" против "Фенербахче"

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Стал известен состав "Краснодара" на матч 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче". Отметим, что с первых минут на поле выйдут новички российского клуба защитник Кристиан Рамирес и полузащитник Виктор Классон. Защитник Андреас Гранквист пропускает игру из-за дисквалификации.

Состав "Краснодара" выглядит следующим образом:

"Краснодар": Крицюк, Налду, Рамирес, Калешин, Мартынович, Газинский, Подберезкин, Классон, Каборе, Вандерсон, Смолов.

Запасные: Синицын, Адамов, Торбинский, Перейра, Лаборде, Жоаузинью, Жигулев.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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avics

А кто такой Варденсон? :) Когда его Краснодар купил и почему нет в заявке, а в атаке есть :) Спорт-Экспресс Вам реально нужен хороший редактор :(

18:40

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