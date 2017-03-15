16:58 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Смолов и Окриашвили не принимают участия в тренировке "Краснодара"

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В тренировке "Краснодара" перед матчем с "Сельтой" в 1/8 финала Лиги Европы не принимают участия Торнике Окриашвили, а также Федор Смолов, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Оба игрока, как сообщил главный тренер "быков" Игорь Шалимов на пресс-конференции, не смогут принять участия в завтрашней встрече.

Грузин, предположительно, порвал крестообразные связки в выездной игре 19-го тура премьер-лиги с "Локомотивом" (1:2). Напомним, что поединок с "Сельтой" пройдет в четверг, начало – в 21.00 по московскому времени.

 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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dv2205

Окриашвили крут

17:12

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